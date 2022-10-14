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14:55 (мск), источник: © РИА Новости

Лукашенко уверен, что Россия справится на Украине и без ядерного оружия

МИНСК, 14 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия обладает самыми современнейшими видами вооружений, она справится на Украине без ядерного оружия.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Несколько дней назад, когда Россия нанесла высокоточным оружием удары по Украине в ответ на Крымский мост, вы заметили, что это сила. И очень приличная. Но это еще не все. Россия обладает, это я точно знаю, самыми современнейшими видами оружия. И не надо ядерное оружие. Россия справится без ядерного оружия», — сказал Лукашенко в интервью каналу NBC, отрывок которого опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул первого».

В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Украинские СМИ в понедельник и вторник сообщали о взрывах в ряде регионов Украины. Удары были нанесены по объектам украинской инфраструктуры.

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