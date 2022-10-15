В Белоруссию прибыли первые российские военные из региональной группировки

«Первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск (сил), прибыли в Республику Беларусь. Военнослужащих радушно встретили с хлебом и солью», — говорится в пресс-релизе.
В ведомстве добавили, что это решение «реализуется исключительно в интересах усиления охраны и обороны» границы Союзного государства и «продиктовано непрекращающейся активностью в приграничных регионах».
В этом же сообщении опубликовано видео, демонстрирующие прибытие военнослужащих и техники, там же приводится комментарий заместителя командира роты российских военных Виктора Смеяна. «Мы прибыли на белорусскую землю. Встреча была очень теплая, очень приятная. Приехали в Республику Беларусь оказать помощь братскому белорусскому народу, готовы выполнить любые задачи, которые получим от командования. Настроение у всех боевое», — поделился впечатлениями военнослужащий.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 10 октября, что Запад толкает Киев на открытие фронта против Белоруссии, а НАТО рассматривает варианты возможной агрессии против Минска. Политик отметил, что в связи с обострением на западных границах Союзного государства договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск.