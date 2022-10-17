Региональные войска начали выполнять задачи по защите Союзного государства

«Сама региональная группировка войск и сил — это сложный организм из множества составляющих. В него входят и органы управления различного уровня, и войска, и силы, а также различные системы обеспечения — как белорусские, так и российские», — приводит его заявление агентство Белта.
По словам министра, военные не допустят развязывания вооруженного конфликта на территории Беларуси. Различные варианты развертывания и применения группировки отрабатывались на учениях, добавил Хренин.
Он подчеркнул, что это лишь реакция на действия оппонентов, а задачи группировки назвал сугубо оборонительными.
«В целом же мы считаем, что реализованные в настоящее время и спланированные Вооруженными силами меры стратегического сдерживания обеспечивают демонстрацию готовности к защите нашей страны и нанесению неприемлемого ущерба агрессору. Но все же основой нашей военной политики остается позиция, что целесообразнее не бряцать оружием, а садиться за стол переговоров и договариваться», — заключил Хренин.
О развертывании региональной группировки заявил 10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он пояснил, что договорился об этом с российским лидером Владимиром Путиным из-за обострения ситуации на западных границах Союзного государства. По словам Лукашенко, Запад подталкивает Украину к открытию фронта против Белоруссии, а НАТО и некоторые страны Европы рассматривают варианты агрессии против Минска.