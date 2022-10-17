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17:43 (мск), источник: © РИА Новости

Региональные войска начали выполнять задачи по защите Союзного государства

МИНСК, 17 окт — РИА Новости. Российско-белорусская региональная группировка войск приступила к выполнению задач по защите Союзного государства, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин на встрече с коллективом Минского тракторного завода.

Источник: © РИА Новости

«Сама региональная группировка войск и сил — это сложный организм из множества составляющих. В него входят и органы управления различного уровня, и войска, и силы, а также различные системы обеспечения — как белорусские, так и российские», — приводит его заявление агентство Белта.

По словам министра, военные не допустят развязывания вооруженного конфликта на территории Беларуси. Различные варианты развертывания и применения группировки отрабатывались на учениях, добавил Хренин.

Мы на практике апробировали как одновременное развертывание всех систем в случае явной угрозы, так и поэтапное их развертывание в соответствии с условиями обстановки. Мы уверены: это обеспечит безопасность по всему периметру границ Союзного государства в восточноевропейском регионе коллективной безопасности.

Виктор Хренин
министр обороны Белоруссии

Он подчеркнул, что это лишь реакция на действия оппонентов, а задачи группировки назвал сугубо оборонительными.

«В целом же мы считаем, что реализованные в настоящее время и спланированные Вооруженными силами меры стратегического сдерживания обеспечивают демонстрацию готовности к защите нашей страны и нанесению неприемлемого ущерба агрессору. Но все же основой нашей военной политики остается позиция, что целесообразнее не бряцать оружием, а садиться за стол переговоров и договариваться», — заключил Хренин.

По информации Минобороны Белоруссии, в конце прошлой недели в республику начали прибывать первые эшелоны с российскими военнослужащими. Группировка будет насчитывать до девяти тысяч человек, около 170 танков, порядка 200 боевых бронированных машин и 100 орудий и минометов.

О развертывании региональной группировки заявил 10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он пояснил, что договорился об этом с российским лидером Владимиром Путиным из-за обострения ситуации на западных границах Союзного государства. По словам Лукашенко, Запад подталкивает Украину к открытию фронта против Белоруссии, а НАТО и некоторые страны Европы рассматривают варианты агрессии против Минска.

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