18:11 (мск), источник: © РИА Новости
В Госдуму внесли поправки о добровольческих формированиях
Володин, Картаполов внесли в ГД поправки о порядке создания добровольческих формирований, содействующих выполнению задач, возложенных на ВС РФ — база.
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Внесенные в ГД поправки предусматривают, что решение о создании добровольческих формирований принимает президент.
Численность добровольческих формирований, их организация, районы действий, задачи, сроки, порядок прекращения определяются Минобороны — поправки в ГД.
Денежное содержание граждан в добровольческих отрядах устанавливается применительно к денежному довольствию контрактников — поправки в ГД.