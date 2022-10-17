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Частичная мобилизация: вопросы и ответы
18:11 (мск), источник: © РИА Новости

В Госдуму внесли поправки о добровольческих формированиях

Володин, Картаполов внесли в ГД поправки о порядке создания добровольческих формирований, содействующих выполнению задач, возложенных на ВС РФ — база.

Источник: © РИА Новости

Внесенные в ГД поправки предусматривают, что решение о создании добровольческих формирований принимает президент.

Численность добровольческих формирований, их организация, районы действий, задачи, сроки, порядок прекращения определяются Минобороны — поправки в ГД.

Денежное содержание граждан в добровольческих отрядах устанавливается применительно к денежному довольствию контрактников — поправки в ГД.

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