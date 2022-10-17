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21:42 (мск), источник: © РИА Новости

Германия ужесточила условия получения визы для россиян

БЕРЛИН, 17 окт — РИА Новости. Российским туристам необходимо предоставить дополнительную выписку из банка, действующего на территории Евросоюза, чтобы оформить шенгенскую визу в Германию, сообщается на портале сервисно-визового центра VisaMetric.

Источник: © РИА Новости

«Необходимо предоставить доказательство наличия финансовых средств на время пребывания на территории государств-членов Шенгенского соглашения», — говорится в сообщении.

По информации организации, для этого подойдут актуальные выписки, выданные на имя заявителя из банка, который доступен для проверки.

Как уточняет VisaMetric, в справке необходимо наличие подтверждения об актуальной сумме денег на счетах. При этом заявитель должен иметь при себе аналогичные документы за последние три месяца.

Также с начала месяца визовые центры нескольких государств Евросоюза, в том числе Германии, стали требовать медицинский страховой полис, который приобретался в компании, зарегистрированной в европейских странах, при этом возможности оплатить его с российских счетов нет. Как рассказали РИА Новости в немецком МИД, новые правила связаны с приостановкой соглашения между Евросоюзом и Россией об упрощении визового режима.

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