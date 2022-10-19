Израиль отказался продавать оружие Украине

«Мы не продадим оружие Украине», — сказал министр, указывая, что Израиль при этом продолжит гуманитарную помощь стране.
Кроме того, Ганц прокомментировал заявление министра по делам диаспоры Нахмана Шая, призывавшего предоставить Киеву вооружения.
«Если Нахман Шай утверждает, что мы продавали или будем продавать вооружения Украине, то он ошибается», — указал он, подчеркивая, что он «министр обороны и отвечает за экспорт вооружений из Израиля».
Ранее против поставок оружия Украине выступил экс-премьер-министр Израиля и лидер главной оппозиционной партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху. По его мнению, существует риск того, что в дальнейшем оно может быть передано Ирану и будет применяться уже против самого Израиля.
Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что страна собирается официально обратиться к Израилю с просьбой предоставить Киеву системы противовоздушной обороны.