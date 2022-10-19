Открытый недавно вид китов находится на грани исчезновения На данный момент популяция насчитывает всего 50 особей
Фоторепортажи
20Подведены итоги конкурса Nikon Small World 2022
12Погиб актер Сергей Пускепалис
15:20 (мск), источник: © РИА Новости

Закрывать границы России не планируется, уточнили в Кремле

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Россия не намерена закрыть границы в свете введения военного положения в четырех регионах, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Нет. Не планируется», — так ответил он на соответствующий вопрос.

Сегодня Владимир Путин подписал указ о введении с 20 октября военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Документ должен утвердить Совет Федерации.

Военное положение вступит в силу с полуночи. На территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей введен режим максимального уровня реагирования на риски в сфере безопасности.

Украинские войска ежедневно обстреливают города Донецкой и Луганской народных республик, активно используя для этого артиллерию натовского калибра 155 миллиметров. На Херсонском и Запорожском направлениях они накапливают силы для широкомасштабного наступления. Как заявил накануне командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин, разведданные свидетельствуют о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и о подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС.

При этом российские войска успешно отражают все последние атаки ВСУ на разных участках фронта, причем украинская армия несет большие потери.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Россия нашла 'ключик' к ПВО Украины
В США признали рост популярности идей Путина на Западе
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
В новых субъектах России вводится военное положение
Минобороны рассказало о попытке ВСУ захватить территорию ЗАЭС
Кадыров обратился к украинским властям
Власти сообщили о попытке наступления ВСУ на Херсон. Главное
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
законПесков Дмитрий