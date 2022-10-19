Закрывать границы России не планируется, уточнили в Кремле

«Нет. Не планируется», — так ответил он на соответствующий вопрос.
Сегодня Владимир Путин подписал указ о введении с 20 октября военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Документ должен утвердить Совет Федерации.
Украинские войска ежедневно обстреливают города Донецкой и Луганской народных республик, активно используя для этого артиллерию натовского калибра 155 миллиметров. На Херсонском и Запорожском направлениях они накапливают силы для широкомасштабного наступления. Как заявил накануне командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин, разведданные свидетельствуют о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и о подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС.
При этом российские войска успешно отражают все последние атаки ВСУ на разных участках фронта, причем украинская армия несет большие потери.