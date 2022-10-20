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14:23 (мск), источник: © РИА Новости

Трамп назвал 1332 причины дружить с Россией

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп призвал помнить о российских ядерных ракетах, назвав их весомой причиной для дружбы с Москвой, сообщил телеканал CNN, опубликовавший один из фрагментов новой аудиокниги журналиста Боба Вудворда.

Источник: AP 2022

«Ладить с Россией — это хорошо и правильно, потому что у нее целых 1332 чертовых боеголовки», — заявил Трамп в беседе с Вудвордом.

Книга под названием «The Trump Tapes» включает более восьми часов необработанных материалов из многочисленных интервью Трампа редактору газеты The Washington Post. В частности, экс-президент якобы раскрывает секретную информацию об американских системах вооружения, которую Вудворд, по утверждению CNN, не смог проверить.

В конце сентября в обращении к россиянам Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в антироссийской риторике и уже пустил в ход ядерный шантаж. По его словам, представители ведущих государств НАТО высказываются о допустимости применения против Москвы оружия массового поражения, но авторы таких заявлений должны учитывать, что «роза ветров может развернуться и в их сторону».

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