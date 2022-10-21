Байдена обеспокоили перспективы дальнейшей помощи Украине

«Я обеспокоен», — дал Байден категорический ответ на соответствующий вопрос.
Вместе с тем американский лидер оптимистично настроен в отношении итогов выборов в Конгресс. Утвердительно он ответил и на вопрос о возможности сохранения контроля над Сенатом его однопартийцами. Хозяин Белого дома заявил о готовности работать с республиканцами в случае их возможной победы.
Ранее Киев пришёл в ужас после заявления лидера республиканского меньшинства Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти о том, что после промежуточных выборов помощь Украине может сократиться. Об этом пишет Financial Times. Тем временем Дональд Джон Трамп, старший сын бывшего президента США Дональда Трампа, разместил в «Телеграме» мем с издёвкой в адрес президента Украины Владимира Зеленского за способность выпрашивать деньги.