Самые необычные блюда со всего мира Суп из птичьих гнезд, жареные ядовитые пауки, "муравьиная икра" и многое другое
Фоторепортажи
8Сокровище природы: где в Москве полюбоваться золотой осенью
14Скончался Борис Моисеев
Главное
Спецоперация на Украине
02:04 (мск), источник: Life.ru

Байдена обеспокоили перспективы дальнейшей помощи Украине

Президент США демократ Джо Байден обеспокоен перспективами дальнейшего оказания помощи Киеву со стороны Вашингтона в случае победы республиканцев на промежуточных ноябрьских выборах. Своими опасениями он поделился в беседе с журналистами в ходе поездки в Питтсбург.

Источник: AP 2022

«Я обеспокоен», — дал Байден категорический ответ на соответствующий вопрос.

Вместе с тем американский лидер оптимистично настроен в отношении итогов выборов в Конгресс. Утвердительно он ответил и на вопрос о возможности сохранения контроля над Сенатом его однопартийцами. Хозяин Белого дома заявил о готовности работать с республиканцами в случае их возможной победы.

Ранее Киев пришёл в ужас после заявления лидера республиканского меньшинства Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти о том, что после промежуточных выборов помощь Украине может сократиться. Об этом пишет Financial Times. Тем временем Дональд Джон Трамп, старший сын бывшего президента США Дональда Трампа, разместил в «Телеграме» мем с издёвкой в адрес президента Украины Владимира Зеленского за способность выпрашивать деньги.

Справка
Какие режимы введены в регионах РоссииПрезидент Владимир Путин на заседании Совета безопасности сообщил, что подписал указ о введении военного положения, а также уровней среднего реагирования, повышенной и базовой готовности. Что означают эти режимы и каких регионов они касаются — в материале «Ъ»
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Чем закончились для Лиз Трасс покатушки на танке, шапка-ушанка и кто придё
Чего добивается Сильвио Берлускони, возвращая в повестку дружбу с Путиным
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта