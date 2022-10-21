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15:57 (мск), источник: ТАСС

Число призванных в рамках частичной мобилизации достигло 260 тыс

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Число граждан РФ, призванных в рамках частичной мобилизации, достигло 260 тыс. человек. Об этом корреспонденту ТАСС в пятницу сообщила глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина по итогам встречи с замминистра обороны РФ Николаем Панковым.

Источник: РИА "Новости"

«Николай Александрович Панков, когда был в Госдуме (на закрытом обсуждении вопросов в среду — прим. ТАСС), назвал, что на сегодняшний день из 300 тыс. мобилизована 251 тыс. Сегодня эта цифра изменилась, уже мобилизовано 260 тыс., осталось выполнить контрольную цифру мобилизации только на 14%», — отметила Останина.

Президент РФ Владимир Путин 14 октября отметил, что мобилизация завершится примерно через две недели, напомнила она. «На следующей неделе мобилизация завершается. Об этом сказал замминистра, статс-секретарь Министерства обороны Николай Александрович Панков и это подтвердил начальник мобилизационного отдела Евгений Владимирович Бурдинский», — добавила Останина.

Она сказала, что в пятницу приняла участие в совещании с Панковым и Бурдинским, где обсуждались вопросы о предоставлении отсрочки многодетным родителям и семьям, в которых есть дети с инвалидностью.

Указ о проведении в стране частичной мобилизации Путин подписал 21 сентября. Как затем пояснил министр обороны Сергей Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тыс. человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность. 14 октября, отвечая в Астане на вопросы журналистов, Путин заявил, что к тому моменту уже было мобилизовано 222 тыс. из предполагаемых 300 тыс. человек и примерно в течение двух недель все мобилизационные мероприятия должны быть завершены.

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