Число призванных в рамках частичной мобилизации достигло 260 тыс

«Николай Александрович Панков, когда был в Госдуме (на закрытом обсуждении вопросов в среду — прим. ТАСС), назвал, что на сегодняшний день из 300 тыс. мобилизована 251 тыс. Сегодня эта цифра изменилась, уже мобилизовано 260 тыс., осталось выполнить контрольную цифру мобилизации только на 14%», — отметила Останина.
Президент РФ Владимир Путин 14 октября отметил, что мобилизация завершится примерно через две недели, напомнила она. «На следующей неделе мобилизация завершается. Об этом сказал замминистра, статс-секретарь Министерства обороны Николай Александрович Панков и это подтвердил начальник мобилизационного отдела Евгений Владимирович Бурдинский», — добавила Останина.
Она сказала, что в пятницу приняла участие в совещании с Панковым и Бурдинским, где обсуждались вопросы о предоставлении отсрочки многодетным родителям и семьям, в которых есть дети с инвалидностью.
Указ о проведении в стране частичной мобилизации Путин подписал 21 сентября. Как затем пояснил министр обороны Сергей Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тыс. человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность. 14 октября, отвечая в Астане на вопросы журналистов, Путин заявил, что к тому моменту уже было мобилизовано 222 тыс. из предполагаемых 300 тыс. человек и примерно в течение двух недель все мобилизационные мероприятия должны быть завершены.