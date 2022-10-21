Блинкен: США помогают Украине противодействовать БПЛА, которые «может поставлять Иран»

ВАШИНГТОН, 21 октября. /ТАСС/. Вашингтон помогает Киеву укреплять оборонительные возможности для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), изготовителем которых может являться Тегеран, а также предпринимают меры для недопущения их поставок с целью использования на Украине. Об этом заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Госдепартаменте.
«Мы продолжаем укреплять оборонительные возможности наших партнеров, в том числе на Украине, с точки зрения противодействия беспилотникам или любым другим системам, которые может поставлять Иран», — сказал он. «Мы еще в июле предупреждали о планах Ирана предоставить беспилотники России для применения их на Украине. Тогда мы видели, что над этим идет работа, а сейчас мы уже наблюдаем это в реальности. <…> Мы считаем, что Россия уже получила десятки таких беспилотников от Ирана и потенциально может быть поставлено еще больше», — утверждал Блинкен.
По словам госсекретаря, за последние несколько дней Россия нанесла «множество ударов по гражданской инфраструктуре на Украине», многие из которых, как утверждает дипломат, на счету беспилотников иранского производства.
«Помимо постоянных предупреждений <…>, мы также предпринимали действия, направленные против поставок Ираном беспилотников кому-либо, кто использует их в агрессивных и опасных целях», — заявил также глава американской дипломатии. «Будь то Йемен, Ирак или потенциальное использование их против Израиля, а также в других странах, мы вводили санкции против причастных к этому организаций, которые мы могли вычислить», — отметил он. «Теперь это распространилось и на Украину через Россию, и мы нацелены на то, чтобы противостоять этому, что бы ни случилось», — добавил Блинкен.
Постоянный представитель Ирана при ООН Амид Саид Иравани ранее отмечал, что Тегеран категорически отвергает обвинения в передаче Москве беспилотников для использования на Украине. Подобные версии опровергал и первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.