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17:41 (мск), источник: © РИА Новости

Джонсон получил необходимую для участия в выборах поддержку парламентариев

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Экс-премьера Британии Бориса Джонсона поддержали более ста парламентариев, что позволяет ему участвовать в выборах главы правительства, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источник.

Источник: Reuters

«Бориса Джонсона поддерживают более 100 членов парламента, поэтому он может быть включен в избирательные бюллетени», — говорится в сообщении телеканала.

Ранее Джонсон вернулся на родину на фоне сообщений о возможном выдвижении своей кандидатуры на пост премьера.

Лиз Трасс 20 октября заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не изберут ее преемника. На момент объявления о своем решении она занимала должность всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности в британской истории.

Как позже сообщила газета Telegraph, Джонсон сам обзванивает парламентариев, чтобы заручиться поддержкой достаточного количества однопартийцев для участия в выборах нового премьера.

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