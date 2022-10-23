Борис Джонсон отказался выдвигать кандидатуру на пост премьера Великобритании

«Я считаю, что могу многое предложить, но боюсь, что сейчас просто неподходящее время», — говорится в заявлении Джонсона (цитата по The Telegraph). По его мнению, лучшим решением будет не выдвигать кандидатуру и поддержать того, кто в этом преуспеет.
Джонсон утверждает, что его выдвижение поддерживают 102 депутата-тори. По его мнению, у него также хорошие шансы для победы на выборах. «Но в последние дни я пришел к печальному выводу, что это было бы просто неправильно. Вы не можете эффективно управлять, если у вас нет единой партии в парламенте», — говорится в заявлении. Экс-премьер сообщил, что не смог заключить сделку об объединении с другими кандидатами — Риши Сунаком и Пенни Мордонт.
Сейчас в гонке лидирует бывший министр финансов Риши Сунак, который в прошлый раз проиграл выборы Лиз Трасс. Он набрал, по разным данным, от 137 до 144 голосов. Сунак был одним из первых министров, с которого началась волна отставок из правительства, что привело к уходу с поста премьера Бориса Джонсона.
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, отработав на посту 45 дней, ушла в отставку после того, как ее план по экономическому развитию привел к обвалу рынков и фунта. Ее срок в должности главы правительства стал самым коротким за всю историю Соединенного Королевства.