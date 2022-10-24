Выбраны самые красивые абстрактные снимки дикой природы Фаворитом жюри стал снимок тупоголовой древесной змеи из Коста-Рики
Фоторепортажи
10Конкурс Nature Conservancy 2022 показал снимки победителей
19Победители Wildlife Photographer of the Year 2022
13:18 (мск), источник: © РИА Новости

Песков прокомментировал ситуацию с предупреждением о провокации Киева

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Угроза применения Киевом «грязной бомбы» налицо, Шойгу довел эти сведения до Запада, а верить или нет — их дело, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Дело в том, что их недоверие к информации, которая была передана российской стороной, не означает, что перестает существовать угроза применения такой грязной бомбы. Угроза налицо. Эта информация была доведена до сведения собеседников министра обороны. Дальше уже их дело — верить или не верить», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к тому, что Запад не верит в такую угрозу от Киева.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу высказал коллегам из США, Франции и Турции озабоченность в связи с возможным применением Киевом «грязной бомбы».

Как сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах — в том числе на Украине — по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса.

Цель провокации — обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве.

Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую «грязную бомбу». Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.

Следите за развитием темы Военная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Британия, Франция и США ответили на заявление о 'грязной бомбе' на Украине
'Так больше нельзя'. Что творится на Запорожской АЭС
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
ВС России отразили атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
ВС России отбили все атаки ВСУ в Харьковской области
Песков: угроза применения Украиной «грязной бомбы» налицо
Три ракеты украинских войск попали в Каховскую ГЭС
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Шойгу СергейПесков Дмитрий