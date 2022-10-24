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13:35 (мск), источник: ТАСС

«Грязная бомба», культура «отмены» и память о терактах. О чем говорил Песков на брифинге

Международные контакты главы государства и министра обороны, а также «отмена» деятелей культуры и годовщина терактов в театральном центре на Дубровке в 2002 году стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Источник: AP 2022

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О встречах

Президент работает в Кремле, публичных мероприятий не ожидается. С докладом выступит курирующий науку, «цифру» и спорт вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

О предупреждениях Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил коллегам из США, Франции и Великобритании о возможных провокациях Украины с применением «грязной бомбы». «Их недоверие к информации, которая была передана российской стороной, не означает, что перестает существовать угроза применения» такого боеприпаса.

Информация была доведена до западных министров, «теперь их дело — верить или не верить».

Контактов на более высоком уровне — глав государств — не планируется.

О международных контактах

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц «не проявляют желания прислушиваться к позиции российской стороны и участвовать в каких-то усилиях по оказанию посреднических услуг». «Поэтому с ними контактов стало меньше».

При этом контакты с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом частые, так как «Анкара занимает позицию, отличную от той, которой придерживаются Париж и Берлин». Турция оказывает «посреднические усилия, президент [РФ] давал [им] высокую оценку». «У нас обширные торговые отношения, реализуются различные крупные проекты, все это — повод, чтобы главы государств часто общались».

О передаче ЕС активов РФ Украине

«Активы сейчас фактически просто сворованы конкретными странами, которые относятся к тому, что мы называем коллективным Западом. В том числе наши золотовалютные резервы».

Это не что иное как посягательство на собственность, в данном случае на государственную и на частную собственность. Это разрушает основы основ для той системы экономических отношений, которые существуют в мире, а передача активов Киеву «будет еще одним шагом», попирающим эти основы.

«Мы будем изыскивать средства, чтобы бороться с этим». Хотя на Западе отказываются даже позволять российским предпринимателям оспаривать в суде эти действия, это не значит, «что мы будем сидеть сложа руки».

Об «отмене» деятелей культуры

О сообщениях об исчезновении имен Бориса Акунина и Дмитрия Быкова (признан иноагентом) с афиш и книг:

Нужно разбираться в каждом конкретном случае, потому что, собственно, книги-то продаются [этих] писателей в том числе. Что там убирается с полок — нужно в каждом конкретном случае смотреть.

Какой-то тенденции в Кремле не фиксируют, «ее и быть не может», поскольку президент четко высказывался на этот счет.

О годовщине «Норд-Оста»

«Наша страна неоднократно становилась объектом для атак террористов, международных террористов». «Мы знаем боль, мы многому научились в борьбе с терроризмом, и, конечно, мы всегда будем хранить память о тех, кто погиб в результате атак, в том числе в результате трагедии на Дубровке».

О присвоении звания Героя России

Морпеху с позывным «Струна» звание Героя России, «да, было присвоено».

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