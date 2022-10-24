«Грязная бомба», культура «отмены» и память о терактах. О чем говорил Песков на брифинге

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Президент работает в Кремле, публичных мероприятий не ожидается. С докладом выступит курирующий науку, «цифру» и спорт вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил коллегам из США, Франции и Великобритании о возможных провокациях Украины с применением «грязной бомбы». «Их недоверие к информации, которая была передана российской стороной, не означает, что перестает существовать угроза применения» такого боеприпаса.
Информация была доведена до западных министров, «теперь их дело — верить или не верить».
Контактов на более высоком уровне — глав государств — не планируется.
О международных контактах
Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц «не проявляют желания прислушиваться к позиции российской стороны и участвовать в каких-то усилиях по оказанию посреднических услуг». «Поэтому с ними контактов стало меньше».
При этом контакты с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом частые, так как «Анкара занимает позицию, отличную от той, которой придерживаются Париж и Берлин». Турция оказывает «посреднические усилия, президент [РФ] давал [им] высокую оценку». «У нас обширные торговые отношения, реализуются различные крупные проекты, все это — повод, чтобы главы государств часто общались».
О передаче ЕС активов РФ Украине
«Активы сейчас фактически просто сворованы конкретными странами, которые относятся к тому, что мы называем коллективным Западом. В том числе наши золотовалютные резервы».
Это не что иное как посягательство на собственность, в данном случае на государственную и на частную собственность. Это разрушает основы основ для той системы экономических отношений, которые существуют в мире, а передача активов Киеву «будет еще одним шагом», попирающим эти основы.
«Мы будем изыскивать средства, чтобы бороться с этим». Хотя на Западе отказываются даже позволять российским предпринимателям оспаривать в суде эти действия, это не значит, «что мы будем сидеть сложа руки».
Об «отмене» деятелей культуры
О сообщениях об исчезновении имен Бориса Акунина и Дмитрия Быкова (признан иноагентом) с афиш и книг:
Нужно разбираться в каждом конкретном случае, потому что, собственно, книги-то продаются [этих] писателей в том числе. Что там убирается с полок — нужно в каждом конкретном случае смотреть.
Какой-то тенденции в Кремле не фиксируют, «ее и быть не может», поскольку президент четко высказывался на этот счет.
«Наша страна неоднократно становилась объектом для атак террористов, международных террористов». «Мы знаем боль, мы многому научились в борьбе с терроризмом, и, конечно, мы всегда будем хранить память о тех, кто погиб в результате атак, в том числе в результате трагедии на Дубровке».
О присвоении звания Героя России
Морпеху с позывным «Струна» звание Героя России, «да, было присвоено».