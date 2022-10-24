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17:44 (мск), источник: © РИА Новости

Герасимов провел разговор с начальником штаба обороны Британии

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов провёл телефонный разговор с начальником штаба обороны Великобритании Энтони Рэйдэйкином, они, в частности, обсудили угрозу применения Украиной «грязной бомбы», сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«24 октября 2022 года начальник Генерального штаба ВС — первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии В. В. Герасимов провел телефонный разговор с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Э. Рэйдэйкином. В ходе разговора продолжено обсуждение с британской стороной ситуации, связанной с возможным применением Украиной “грязной бомбы”», — говорится в сообщении.

Как сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах — в том числе на Украине — по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом «грязной бомбы» — маломощного ядерного боеприпаса.

Цель провокации — обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию.

Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую «грязную бомбу». Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.

Министр обороны Сергей Шойгу ранее высказал коллегам из США, Франции и Турции озабоченность в связи с возможным применением Киевом «грязной бомбы».

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