Герасимов провел разговор с начальником штаба обороны Британии

«24 октября 2022 года начальник Генерального штаба ВС — первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии В. В. Герасимов провел телефонный разговор с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Э. Рэйдэйкином. В ходе разговора продолжено обсуждение с британской стороной ситуации, связанной с возможным применением Украиной “грязной бомбы”», — говорится в сообщении.
Как сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах — в том числе на Украине — по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом «грязной бомбы» — маломощного ядерного боеприпаса.
Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую «грязную бомбу». Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.
Министр обороны Сергей Шойгу ранее высказал коллегам из США, Франции и Турции озабоченность в связи с возможным применением Киевом «грязной бомбы».