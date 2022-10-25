Макрон призвал США сесть за стол переговоров по Украине

«Нам необходимо, чтобы Соединенные Штаты сели за стол переговоров для продвижения мирного процесса на Украине», — цитирует издание Point Макрона, поговорившего с журналистами после своего визита в Ватикан.
Французский лидер отметил, что у Папы Римского и американского президента Джо Байдена доверительные отношения. «Папа может повлиять на него, чтобы США возобновили участие в разрешении кризисов на Гаити и Украине», — добавил Макрон.
Президент Франции также попросил Папу Римского Франциска позвонить российскому и американскому лидерам Владимиру Путину и Джо Байдену для урегулирования кризиса на Украине.
Папа Римский Франциск принял Макрона в понедельник в Ватикане. Сообщалось, что встреча между понтификом и главой французского государства продолжалась 55 минут.