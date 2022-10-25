«Джеймс Уэбб» снял слияние галактик вокруг черной дыры-монстраВозможно, это самое плотное когда-либо обнаруженное скопление системы звезд
Фоторепортажи
8Сокровище природы: где в Москве полюбоваться золотой осенью
14Победители конкурса EPSON International Pano Awards 2022
12:28 (мск), источник: © РИА Новости

Макрон призвал США сесть за стол переговоров по Украине

ПАРИЖ, 25 окт — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон считает необходимым, чтобы США сели за стол переговоров для продвижения процесса урегулирования на Украине.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Нам необходимо, чтобы Соединенные Штаты сели за стол переговоров для продвижения мирного процесса на Украине», — цитирует издание Point Макрона, поговорившего с журналистами после своего визита в Ватикан.

Французский лидер отметил, что у Папы Римского и американского президента Джо Байдена доверительные отношения. «Папа может повлиять на него, чтобы США возобновили участие в разрешении кризисов на Гаити и Украине», — добавил Макрон.

Президент Франции также попросил Папу Римского Франциска позвонить российскому и американскому лидерам Владимиру Путину и Джо Байдену для урегулирования кризиса на Украине.

Папа Римский Франциск принял Макрона в понедельник в Ватикане. Сообщалось, что встреча между понтификом и главой французского государства продолжалась 55 минут.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Запад благословил Киев на ядерную провокацию
'Обратного пути нет'. Что происходит под Херсоном
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
Рогозин взял себе в зоне спецоперации позывной Космос
В Херсонской области сообщили о стабильной ситуации на фронте
Власти сообщили о мощном взрыве в Мелитополе
ВС России отбили все атаки ВСУ в Харьковской области
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
переговорыМакрон Эмманюэль