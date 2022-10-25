В Кремле ответили на призыв Макрона к Папе Римскому о переговорах с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон попросил папу Римского Франциска позвонить российскому и американскому лидерам Владимиру Путину и Джо Байдену для урегулирования кризиса на Украине. Макрон также считает необходимым, чтобы США сели за стол переговоров для продвижения процесса урегулирования.
«Если это все в русле действительно усилий в плане поиска возможных развязок, то это можно оценить положительно. Но с другой стороны, в этом заявлении ничего не сказано о том, что кто-то должен позвонить Зеленскому и разобраться с законодательной базой, которая отныне запрещает какие-либо переговоры с российской стороной», — сказал Песков журналистам.
Ранее Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России.