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14:08 (мск), источник: © РИА Новости

В Кремле ответили на призыв Макрона к Папе Римскому о переговорах с Путиным

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Россия готова разговаривать и с США, и с другими странами, и с папой Римским, чтобы найти развязки ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Президент Франции Эммануэль Макрон попросил папу Римского Франциска позвонить российскому и американскому лидерам Владимиру Путину и Джо Байдену для урегулирования кризиса на Украине. Макрон также считает необходимым, чтобы США сели за стол переговоров для продвижения процесса урегулирования.

«Если это все в русле действительно усилий в плане поиска возможных развязок, то это можно оценить положительно. Но с другой стороны, в этом заявлении ничего не сказано о том, что кто-то должен позвонить Зеленскому и разобраться с законодательной базой, которая отныне запрещает какие-либо переговоры с российской стороной», — сказал Песков журналистам.

Мы готовы это все обсуждать и с американцами, и с французами, и с понтификом. Еще раз повторяю, Россия открыта для всех контактов. Но мы должны исходить из того, что Украина кодифицировала непродолжение переговоров.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Ранее Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России.

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