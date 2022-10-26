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12:08 (мск), источник: © РИА Новости

Проект о членстве Финляндии в НАТО допускает размещение там ядерного оружия

ХЕЛЬСИНКИ, 26 окт — РИА Новости. Законопроект о вступлении Финляндии в НАТО не содержит практически никаких ограничений на размещение военных баз или оружия массового уничтожения на территории страны, пишет газета Iltalehti со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

«Правительственный законопроект позволит ввезти ядерное оружие НАТО на территорию Финляндии. <…> Законопроект также не накладывает ограничений на создание баз НАТО на территории Финляндии и не ограничивает присутствие войск из стран — членов НАТО», — говорится в статье.

По данным источников издания, министры иностранных дел и обороны Финляндии Пекка Хаависто и Антти Кайкконен в июле во время переговоров с НАТО дали обещание, что страна не будет вносить в договор о присоединении к Североатлантическому альянсу никаких ограничений или оговорок.

Законопроект о членстве в НАТО подготовили финские министерства иностранных дел, обороны, внутренних дел, а также канцелярия президента. Ожидается, что в ближайшие две недели документ представят для консультаций.

Финляндия и Швеция в мае, на фоне российской специальной военной операции на Украине, подали заявки на вступление в НАТО. Из 30 стран — членов альянса 28 уже приняли положительное решение о приеме, кроме Турции и Венгрии.

Как заявил в начале июня помощник генсека НАТО Камиль Гран, никто в альянсе пока не говорил о размещении ядерного оружия в Швеции и Финляндии. При этом он добавил, что вряд ли кто-то будет давать Москве какие-либо гарантии на этот счет.

В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе. В то же время, вступление Швеции и Финляндии в НАТО не станет экзистенциальной угрозой для России, уточнил представитель Кремля.

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