Проект о членстве Финляндии в НАТО допускает размещение там ядерного оружия

«Правительственный законопроект позволит ввезти ядерное оружие НАТО на территорию Финляндии. <…> Законопроект также не накладывает ограничений на создание баз НАТО на территории Финляндии и не ограничивает присутствие войск из стран — членов НАТО», — говорится в статье.
Законопроект о членстве в НАТО подготовили финские министерства иностранных дел, обороны, внутренних дел, а также канцелярия президента. Ожидается, что в ближайшие две недели документ представят для консультаций.
Как заявил в начале июня помощник генсека НАТО Камиль Гран, никто в альянсе пока не говорил о размещении ядерного оружия в Швеции и Финляндии. При этом он добавил, что вряд ли кто-то будет давать Москве какие-либо гарантии на этот счет.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе. В то же время, вступление Швеции и Финляндии в НАТО не станет экзистенциальной угрозой для России, уточнил представитель Кремля.