Глава МИД Венгрии заявил о необходимости переговоров России и США по Украине

«Европейская экономика страдает. Европа страдает. Вот, почему единственное решение для Европы — это мир. Но, безусловно, мир не наступит при таком поведении. Что демонстрирует администрация США, почему?» — отметил министр в интервью, опубликованном в издании The Daily Caller. По его словам, «для достижения мира нужно разговаривать». «Вам нужно поддерживать связь», — подчеркнул Сийярто. «Вот, почему мы надеемся, что будут какие-то американо-российские переговоры относительно этого. Не следует заблуждаться, это необходимо, чтобы установить мир. Российско-американские переговоры», — приводит слова Сийярто издание.
Министр выразил надежду на то, что эти консультации «пройдут скоро». «И я не хочу никого принижать, но я вполне уверен, что эти переговоры должны пройти между американской и российской администрациями», — пояснил он.
«И я надеюсь, что они обе будут действовать ответственно <…>. Как я понимаю, будет встреча Группы двадцати. Как я понимаю, оба президента могут там быть. Если честно, думаю, будет очень, очень трудно объявить миру с точки зрения обеих сторон, почему они не встретились, если они будут в одном и том же месте. Мы в Венгрии не можем ничего поделать, кроме как желать этого, надеяться и молиться», — добавил Сийярто. «Вы знаете, я обычно подвергаюсь сильному давлению и критике за то, что я по-прежнему говорю с россиянами», — отметил министр. «Но вы знаете, <…> нельзя позволить себе не говорить с ними, если вы почти на 100% зависите от поставок их энергоносителей и если Россия является реальностью в Европе и будет оставаться реальностью в Европе вне зависимости от итога этой войны», — сказал он.
По мнению Сийярто, в настоящее время в мире имеет место «нехватка лидеров». «Президент [США Дональд] Трамп был настоящим лидером. Канцлер [ФРГ Ангела] Меркель была настоящим лидером», — добавил он. Как полагает министр, боевых действий на Украине не было бы, если бы Меркель и Трамп до сих пор были у власти. «Я хочу подчеркнуть, я действительно считаю, что, если бы он [Трамп] оставался у власти, это бы не началось», — подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства Венгрии.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.
Глава МИД Сергей Лавров и другие официальные лица России неоднократно обращали внимание на опасность расползания поставляемого Западом на Украину оружия по другим регионам. Посол РФ в США Анатолий Антонов предупреждал, что милитаризация Украины Западом напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности.