Медведев назвал жизни украинцев разменной монетой в большой игре США

В своем Telegram-канале Медведев напомнил, что 8 ноября состоятся выборы в конгресс США, и задался вопросом, «чем демократы/республиканцы сегодня могут оплатить свою победу или объяснить свой проигрыш на Капитолийском холме».
«Для нынешней команды (президента США) Байдена, как и для их противников-республиканцев, валюта, по сути, одна — ненужные им жизни граждан мифической страны Украины. Они разменная монета в большой американской игре. Их с лёгкостью кладут на алтарь будущего триумфа в политических баталиях за океаном», — заявил он.
Медведев добавил, что «жизнями украинцев платят и за бесконечные поставки американского оружия, и за “труды” инструкторов и наёмников». «Ими готовы рассчитаться и в случае применения “грязной бомбы”, — отметил он.
Он убежден, что «главное для американского истеблишмента другое — кто будет контролировать палату представителей и сенат». «Поэтому война до “победного конца”. Вернее — просто до конца. Конца Украины», — заявил замруководителя Совбеза России.