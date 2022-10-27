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10:53 (мск), источник: © РИА Новости

Медведев назвал жизни украинцев разменной монетой в большой игре США

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Жизни украинцев — разменная монета в большой американской политической игре, США выступают за войну до победного конца, «до конца Украины», при этом страдают и россияне, но США будут отомщены, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Источник: РИА "Новости"

В своем Telegram-канале Медведев напомнил, что 8 ноября состоятся выборы в конгресс США, и задался вопросом, «чем демократы/республиканцы сегодня могут оплатить свою победу или объяснить свой проигрыш на Капитолийском холме».

«Для нынешней команды (президента США) Байдена, как и для их противников-республиканцев, валюта, по сути, одна — ненужные им жизни граждан мифической страны Украины. Они разменная монета в большой американской игре. Их с лёгкостью кладут на алтарь будущего триумфа в политических баталиях за океаном», — заявил он.

Медведев добавил, что «жизнями украинцев платят и за бесконечные поставки американского оружия, и за “труды” инструкторов и наёмников». «Ими готовы рассчитаться и в случае применения “грязной бомбы”, — отметил он.

Страдают и наши люди. Но только разница в том, что наши люди будут отомщены. Все. И на поле боя, и в других сторонах, далеких от мест сражений. И уж точно не в рамках несостоятельных судебных процессов. Иными способами. А вот об украинцах никто и не вспомнит.

Дмитрий Медведев
замруководителя Совбеза России

Он убежден, что «главное для американского истеблишмента другое — кто будет контролировать палату представителей и сенат». «Поэтому война до “победного конца”. Вернее — просто до конца. Конца Украины», — заявил замруководителя Совбеза России.

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