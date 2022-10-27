Кремль: Путин не передавал послания Зеленскому через президента Гвинеи-Бисау

По словам Пескова, глава государства рассказал Умару Сиссоку Эмбало, как шли переговоры с властями Украины, и как киевские представители «ушли с радаров». Президент Гвинеи-Бисау, как пояснил Песков, лишь изъявил желание донести эту позицию до Владимира Зеленского, но «специфического послания» не было.
Пресс-секретарь заявил, что «сейчас де-факто Россия не меняет своей позиции» по переговорам с Украиной, однако Киев показывает «полное нежелание».
Вчера в Telegram-канале главы Украины Владимира Зеленского опубликовали видеозапись пресс-конференции с президентом Гвинеи-Бисау. По словам Умару Сиссоку Эмбало, Владимир Путин готов к переговорам с господином Зеленским. Президент Украины согласился с тем, что необходимо разблокировать отношения. Ранее Умару Сиссоку Эмбало встретился в Кремле с Владимиром Путиным.
30 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отказе от переговоров с Владимиром Путиным. 12 октября господин Макрон призвал российского президента вернуться к переговорам с Украиной. 25 октября журнал Le Point писал, что президент Франции попросил папу римского позвонить Путину и Байдену, чтобы содействовать урегулированию конфликта на Украине. После господин Песков сообщил о готовности России к диалогу со всеми странами.