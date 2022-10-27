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13:28 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль: Путин не передавал послания Зеленскому через президента Гвинеи-Бисау

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не передавал президенту Украины послание о готовности к мирным переговорам через президента Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало.

Источник: РИА "Новости"

По словам Пескова, глава государства рассказал Умару Сиссоку Эмбало, как шли переговоры с властями Украины, и как киевские представители «ушли с радаров». Президент Гвинеи-Бисау, как пояснил Песков, лишь изъявил желание донести эту позицию до Владимира Зеленского, но «специфического послания» не было.

Пресс-секретарь заявил, что «сейчас де-факто Россия не меняет своей позиции» по переговорам с Украиной, однако Киев показывает «полное нежелание».

Отказ от переговоров, по словам Дмитрия Пескова, произошел «очевидно по указу Вашингтона».

Вчера в Telegram-канале главы Украины Владимира Зеленского опубликовали видеозапись пресс-конференции с президентом Гвинеи-Бисау. По словам Умару Сиссоку Эмбало, Владимир Путин готов к переговорам с господином Зеленским. Президент Украины согласился с тем, что необходимо разблокировать отношения. Ранее Умару Сиссоку Эмбало встретился в Кремле с Владимиром Путиным.

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отказе от переговоров с Владимиром Путиным. 12 октября господин Макрон призвал российского президента вернуться к переговорам с Украиной. 25 октября журнал Le Point писал, что президент Франции попросил папу римского позвонить Путину и Байдену, чтобы содействовать урегулированию конфликта на Украине. После господин Песков сообщил о готовности России к диалогу со всеми странами.

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