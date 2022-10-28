Медведев: покупка Киевом электроэнергии приведет к росту цен на энергоносители

«Покупка киевским режимом электроэнергии в Словакии приведёт к дальнейшему росту цен на энергоносители как для европейцев, так и для украинцев, но не даст желанной стабильности в работе энергосистемы Украины», — написал он.
О покупке энергии в тестовом режиме у Словакии ранее сообщил государственный энерготрейдер «Энергетическая компания Украины». Там заявили, что из-за обстрелов энергетической инфраструктуры риски устойчивого прохождения отопительного периода значительно увеличились, а возможность импортировать электроэнергию из Европы в Украину — еще один инструмент стабилизации работы энергосистемы страны.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 10 октября на Украине разрушено 30% электростанций. Это, по его словам, «привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране». Правительство Украины призвало людей ограничить потребление энергии.