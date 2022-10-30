В Кремле назвали условие для переговоров с Байденом

«Желание Соединенных Штатов прислушаться к нашим озабоченностям, то есть фактически желание Соединенных Штатов вернуться к состоянию на декабрь—январь и задаться вопросом, то, что предлагают русские, может, не все нас устраивает, но, может быть, стоит все-таки с ними сесть за стол переговоров. Я имею ввиду проекты документов, которые были переданы и в Брюссель, и в Вашингтон», — рассказал Песков в эфире «Москва. Кремль. Путин», фрагмент интервью выложен в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
21 октября посол Индонезии в России Хосе сообщил, что его страна готова организовать встречу Владимира Путина и Джо Байдена на саммите G20 в ноябре. Джо Байден говорил, что он готов к встрече с российским президентом, хотя и не намерен проявлять инициативу. 27 октября Владимир Путин сказал, что не исключает поездку на саммит. До этого в Кремле называли условием для личного участия российского президента в саммите высокие меры безопасности.