Разные области мозга обучают друг друга во время снаТак у нас появляются устойчивые воспоминания
Фоторепортажи
20Подведены итоги конкурса Nikon Small World 2022
19Победители Wildlife Photographer of the Year 2022
Главное
Спецоперация на Украине
12:00 (мск), источник: Коммерсантъ

В Кремле назвали условие для переговоров с Байденом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условие для переговоров Владимира Путина с Джо Байденом. По его словам, для этого США должны прислушаться к озабоченностям России по гарантиям безопасности и «вернуться к состоянию на декабрь—январь».

Источник: Reuters

«Желание Соединенных Штатов прислушаться к нашим озабоченностям, то есть фактически желание Соединенных Штатов вернуться к состоянию на декабрь—январь и задаться вопросом, то, что предлагают русские, может, не все нас устраивает, но, может быть, стоит все-таки с ними сесть за стол переговоров. Я имею ввиду проекты документов, которые были переданы и в Брюссель, и в Вашингтон», — рассказал Песков в эфире «Москва. Кремль. Путин», фрагмент интервью выложен в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

21 октября посол Индонезии в России Хосе сообщил, что его страна готова организовать встречу Владимира Путина и Джо Байдена на саммите G20 в ноябре. Джо Байден говорил, что он готов к встрече с российским президентом, хотя и не намерен проявлять инициативу. 27 октября Владимир Путин сказал, что не исключает поездку на саммит. До этого в Кремле называли условием для личного участия российского президента в саммите высокие меры безопасности.

Анастасия Ларина

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Академик РАН рассказал об утечке мозгов из России
Один из регионов России отказался от призыва военных
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин ВладимирдипломатияПесков ДмитрийБайден Джо