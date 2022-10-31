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20:46 (мск), источник: ТАСС

Россия приостанавливает движение судов по зерновому коридору

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Россия приостанавливает движение судов по коридору безопасности, определенному «Черноморской инициативой», до прояснения ситуации вокруг совершенной Украиной террористической акции против боевых кораблей и гражданских судов в Севастополе, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«До прояснения ситуации вокруг совершенной Украиной 29 октября террористической акции против боевых кораблей и гражданских судов в городе Севастополь движение по коридору безопасности, определенному “Черноморской инициативой”, приостановлено», — проинформировали в ведомстве.

«Движение судов по коридору безопасности является недопустимым, так как украинское руководство и командование ВСУ используют его для ведения боевых действий против Российской Федерации», — говорится в заявлении.

Гарантия безопасности любого объекта в зерновом коридоре невозможна, пока Киев не перестанет использовать его в военных целях, заявили в МО РФ.

В Минобороны РФ подчеркнули, что Россия не выходит из «черноморской инициативы», а приостанавливает действие соглашений.

«Рассчитываем на содействие международной организации (имеется в виду ООН — прим. ТАСС) в получении гарантий со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против Российской Федерации», — указывается в заявлении МО РФ.

«С учетом того, что подписание соглашения — инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины (“черноморская инициатива”) — и его реализация осуществлялись при посредничестве Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, довели до него и Совета Безопасности ООН нашу позицию», — отметили в ведомстве.

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