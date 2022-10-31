Россия приостанавливает движение судов по зерновому коридору

«До прояснения ситуации вокруг совершенной Украиной 29 октября террористической акции против боевых кораблей и гражданских судов в городе Севастополь движение по коридору безопасности, определенному “Черноморской инициативой”, приостановлено», — проинформировали в ведомстве.
«Движение судов по коридору безопасности является недопустимым, так как украинское руководство и командование ВСУ используют его для ведения боевых действий против Российской Федерации», — говорится в заявлении.
Гарантия безопасности любого объекта в зерновом коридоре невозможна, пока Киев не перестанет использовать его в военных целях, заявили в МО РФ.
«Рассчитываем на содействие международной организации (имеется в виду ООН — прим. ТАСС) в получении гарантий со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против Российской Федерации», — указывается в заявлении МО РФ.
«С учетом того, что подписание соглашения — инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины (“черноморская инициатива”) — и его реализация осуществлялись при посредничестве Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, довели до него и Совета Безопасности ООН нашу позицию», — отметили в ведомстве.