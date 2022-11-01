12:39 (мск), источник: Аргументы и факты
Что за беспилотник RQ-4B Global Hawk непрерывно летает рядом с Крымом?
Такой же БПЛА находился рядом с полуостровом во время атаки Севастопольской бухты.
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Американские стратегические беспилотники-разведчики Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk последние несколько дней ведут непрерывное наблюдение за крымскими акваториями. БПЛА барражируют над нейтральными водами, их маршрут можно наблюдать с помощью сервиса Flightradar24. Во время атаки украинскими беспилотниками севастопольской бухты в воздухе также находился БПЛА того же типа.
Эти беспилотные аппараты принадлежат США, сейчас их место базирования находится в Италии — на аэродроме Катания (остров Сицилия), где располагается авиабаза НАТО. Они поднимаются на высоту 15 тыс. метров, ведут наблюдение, барражируя неподалеку от крымского побережья.
RQ-4B Global Hawk на сегодняшний день — самый большой в мире серийный беспилотный летательный аппарат.
Его длина составляет более 13 метров, а размах крыла превышает 35 метров. Это позволяет увеличить взлетный вес до 15 тонн, что дает возможность устанавливать на него практически любую аппаратуру, которая обладает возможностями вести разведку на дальность несколько сотен километров. Беспилотник может находиться беспрерывно в воздухе порядка 30 часов, за это время он может «отсмотреть» около 100 тыс. квадратных километров. RQ-4B Global Hawk собирает информацию в любое время суток и при любых погодных условиях.
Глаза беспилотника — бортовая РЛС SAR/MTI с так называемой синтезируемой диаграммой направленности, она имеет оптический и инфракрасный приборы, которые ведут наблюдение на глубину прямой видимости. Это оборудование может работать как по отдельности, так и задействоваться одновременно. При этом вся полученная информация собирается и анализируется с помощью высокопроизводительного бортового компьютера. Далее данные в режиме реального времени могут передаваться на командные пункты на землю через каналы спутниковой связи. Также недавно появилась опция, которая позволяет в автоматизированном режиме использовать собранные разведданные целеуказаний высокоточного оружия в реальном времени.