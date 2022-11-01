Суда под флагом Турции продолжат вывозить зерно с Украины

«По состоянию на вчерашний день суда, которые вышли из украинских портов и находятся в море, продолжают свой путь. Нет проблем с выходом судов под турецким флагом. Они продолжат выходить», — передает слова Хулуси Акара пресс-служба турецкого Минобороны в Twitter.
По его словам, российская сторона продолжает переговоры с ООН относительно вывоза сельхозпродукции из российских портов. «Как Турция, мы продолжаем свои усилия, чтобы внести свой вклад в это дело и эффективно выполнять свою роль посредника», — отметил министр национальной обороны Турции.
Он добавил, что отдельно переговорил с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым.
«Мы поделились как нашими взглядами, так и озабоченностью господина Шойгу (министра обороны РФ Сергея Шойгу.— “Ъ”). Наши украинские собеседники сделали заявления и высказывания, которые касались этих озабоченностей как во время их встреч с нами, так и во время встреч официальных лиц в Совместном координационном центре в Стамбуле. Они также были переданы нам в письменном виде», — сказал Хулуси Акар.
Россия приостановила участие в «зерновой сделке» после атаки на Севастопольскую бухту 29 октября. 31 октября министр обороны Турции обсудил выход России из «продовольственной сделки» со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. 1 ноября на эту тему поговорили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, а также главы Минобороны Украины и Турции. Российская сторона заявляла, что обсуждать возобновление сделки возможно только после гарантий от Украины не использовать «зерновой коридор» для атак на Россию.