За 100 лет рог носорога уменьшился в три раза Изменения могут быть совместным результатом естественного отбора и браконьерства
Фоторепортажи
10Конкурс Nature Conservancy 2022 показал снимки победителей
40Показаны самые смешные фотографии дикой природы
Главное
Спецоперация на Украине
1 ноября, источник: Коммерсантъ

Суда под флагом Турции продолжат вывозить зерно с Украины

Сухогрузы под флагом Турции продолжат вывозить сельхозпродукцию с Украины несмотря на приостановку участия России в «зерновой сделке». Об этом сообщил глава Минобороны Турции Хулуси Акар. Он заявил, что Анкара продолжает прилагать усилия для начала вывоза зерна и удобрений из российских портов. По словам господина Хулуси, турецкая сторона получила письменный ответ Киева на озабоченности Москвы по «зерновой сделке».

Источник: Reuters

«По состоянию на вчерашний день суда, которые вышли из украинских портов и находятся в море, продолжают свой путь. Нет проблем с выходом судов под турецким флагом. Они продолжат выходить», — передает слова Хулуси Акара пресс-служба турецкого Минобороны в Twitter.

По его словам, российская сторона продолжает переговоры с ООН относительно вывоза сельхозпродукции из российских портов. «Как Турция, мы продолжаем свои усилия, чтобы внести свой вклад в это дело и эффективно выполнять свою роль посредника», — отметил министр национальной обороны Турции.

Он добавил, что отдельно переговорил с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым.

«Мы поделились как нашими взглядами, так и озабоченностью господина Шойгу (министра обороны РФ Сергея Шойгу.— “Ъ”). Наши украинские собеседники сделали заявления и высказывания, которые касались этих озабоченностей как во время их встреч с нами, так и во время встреч официальных лиц в Совместном координационном центре в Стамбуле. Они также были переданы нам в письменном виде», — сказал Хулуси Акар.

Россия приостановила участие в «зерновой сделке» после атаки на Севастопольскую бухту 29 октября. 31 октября министр обороны Турции обсудил выход России из «продовольственной сделки» со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. 1 ноября на эту тему поговорили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, а также главы Минобороны Украины и Турции. Российская сторона заявляла, что обсуждать возобновление сделки возможно только после гарантий от Украины не использовать «зерновой коридор» для атак на Россию.

Дарья Эрозбек

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Путин не подпишет указ об окончании мобилизации
Академик РАН рассказал об экспериментальном лечении рака
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта