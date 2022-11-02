15:27 (мск), источник: РАПСИ
В России отменили дактилоскопию и фотографирование для беженцев
Обязательное снятие отпечатков пальцев и фотографирование отменены для прибывающих в Россию беженцев, следует из приказа МВД вступившего в силу во вторник.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя — РАПСИ. Обязательное снятие отпечатков пальцев и фотографирование отменены для прибывающих в Россию беженцев, следует из приказа МВД вступившего в силу во вторник. По версии эксперта РАПСИ, это сделано для комфорта многочисленных обращающихся за гражданством РФ.
До 1 ноября дактилоскопическая регистрация и фотографирование не проводились для иностранцев в возрасте до 6 лет, граждан Белоруссии, а также должностных лиц международных организаций и дипломатов.
Теперь же, согласно приказу МВД, обязательная государственная дактилоскопическая регистрация и фотографирование не проводятся в отношении лиц без гражданства, получивших временное удостоверение личности лица без гражданства в РФ, признанных беженцами либо получивших временное убежище на территории РФ.
Кроме того, приказ МВД упразднил требование, по которому у иностранцев при дактилоскопической регистрации и фотографировании в подразделениях МВД требовали сертификаты об отсутствии ВИЧ и других опасных для окружающих инфекций, а также справки от нарколога.
Нововведение для РАПСИ прокомментировал заместитель председателя Комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ Александр Холодов: «У нас традиционно считается дактилоскопия не очень приятным для граждан явлением. Могу для примера привести, например, Кению — там каждый избиратель сдает отпечатки пальцев, и по отпечаткам пальцев проверяется, может ли он голосовать. У нас же считается, что это удел преступников, и не очень хорошо, хотя мы все легко сдаем отпечатки пальцев и то, как выглядит наше лицо, своему смартфону. И никого это особо не смущает. Сейчас большое количество людей обращается за получением гражданства, кто-то бежит с территории Украины. Думаю, для того, чтобы для них было более комфортно получение гражданства, скорее всего такое изменение и сделали».