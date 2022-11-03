Турция поспорила со Столтенбергом о членстве Швеции и Финляндии в НАТО

Ратификация договора о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО со стороны Турции зависит от действий Стокгольма в борьбе с терроризмом, пока предпринятых им мер недостаточно, заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, передает Hurriyet.
Последний указал, что Швеция изменила свое антитеррористическое законодательство и продолжает выдавать Турции членов Рабочей партии курдов, которую Анкара считает террористической организацией. «Они готовы работать с Турцией. Их членство сделает нас сильнее», — сказал Столтенберг, указав, что страны заверяют, что придерживаются взятых обязательств. «Пришло время принять Финляндию и Швецию как полноценных членов НАТО», — добавил он. «В эти опасные времена стало еще более важно завершить их принятие [в альянс], чтобы не допустить недопонимания или просчета в Москве», — сказал генсек НАТО.
«Есть шаги, которые необходимо предпринять не только для приглашения, но и для полноправного членства. Были предприняты некоторые шаги. Недостаточно просто отменить эмбарго на поставки оружия, оно должно быть постоянным. Наша цель состоит в том, чтобы обе страны предприняли важные шаги в борьбе с терроризмом», — заявил в ответ Чавушоглу.
Он отметил, что Турция не имеет претензий к заявке Финляндии, однако «важное значение придается совместному членству двух стран».
По словам собеседников агентства, турецкое правительство не планирует добиваться ратификации парламентом членства Швеции, если она не выполнит существующие требования по борьбе с курдскими сепаратистами, экстрадиции подозреваемых и полной отмене ограничений на продажу оружия Анкаре.
Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО в мае этого года. Турция ранее выступала против членства обеих стран, обвиняя их в пособничестве терроризму. Затем разногласия с финской стороной были урегулированы. Финский премьер-министр Санна Марин призвала Турцию скорее одобрить шведскую заявку. Обе страны отмечали, что намерены одновременно стать членами блока.
Президент Владимир Путин, комментируя намерения Швеции и Финляндии, говорил, что их присоединение к НАТО не создает «непосредственной угрозы» России, но предупредил, что «расширение военной инфраструктуры на территории этого региона» вызовет ответную реакцию Москвы.