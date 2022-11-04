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11:04 (мск), источник: ТАСС

Зеленский предложил «найти место» в Брюсселе для запрещенных на Украине партий

МАДРИД, 4 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский предложил «найти место» в Брюсселе для партий, чья деятельность была запрещена в его стране.

Источник: Reuters

«Какие партии были запрещены на Украине? Вы хотите сказать, русские партии? — сказал президент в опубликованном в пятницу интервью испанской газете El País. — Если кто-то в Брюсселе за них беспокоится, пусть они найдут место для этих партий там». «Мне бы хотелось увидеть, как они будут сосуществовать с этими партиями, когда они продемонстрируют им свои европейские ценности», — добавил Зеленский.

Президент Украины в конце марта объявил о приостановке по решению Совета национальной безопасности и обороны на период военного положения деятельности ряда оппозиционных партий, якобы связанных с Россией.

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