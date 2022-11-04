Зеленский предложил «найти место» в Брюсселе для запрещенных на Украине партий

«Какие партии были запрещены на Украине? Вы хотите сказать, русские партии? — сказал президент в опубликованном в пятницу интервью испанской газете El País. — Если кто-то в Брюсселе за них беспокоится, пусть они найдут место для этих партий там». «Мне бы хотелось увидеть, как они будут сосуществовать с этими партиями, когда они продемонстрируют им свои европейские ценности», — добавил Зеленский.
Президент Украины в конце марта объявил о приостановке по решению Совета национальной безопасности и обороны на период военного положения деятельности ряда оппозиционных партий, якобы связанных с Россией.