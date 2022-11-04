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12:22 (мск), источник: ТАСС

Эрдоган заявил, что договорился с Путиным поставлять зерно в нуждающиеся страны бесплатно

АНКАРА, 4 ноября. /ТАСС/. Турция и Россия договорились поставлять продовольствие в нуждающиеся страны на бесплатной основе, утверждает в пятницу президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Источник: Reuters

«Во время наших переговоров с [президентом России Владимиром] Путиным мы договорились о бесплатной отправке зерна в нуждающиеся страны. Мы согласны с Путиным, что Африка должна получать выгоду от черноморского зернового коридора. Мы обеспечим, чтобы сухогрузы с зерном доходили до стран, которые в настоящее время страдают от тяжелого продовольственного кризиса и голода», — подчеркнул турецкий лидер.

По словам Эрдогана, он также обсудил это с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Кроме того, президент сообщил о намерениях поднять вопрос снабжения стран Африки продовольствием на предстоящем саммите G20 на Бали.

Эрдоган заявил, что попытки стран Запада преподавать уроки гуманности, игнорируя страдания людей в Африке, являются позором.

«Страдания миллионов людей игнорируются. Боль каждого невинного человека, умирающего в Африке, особенно в Сомали, не имея доступа к краюхе хлеба, разрывает наши сердца. К сожалению, не предпринимается никаких усилий, чтобы положить конец этим трагедиям, которые приводят миллионы людей к смерти. Позорно, что западные страны, которые дают уроки гуманности остальному миру, остаются равнодушными к этой трагедии», — сказал турецкий лидер.

При этом Эрдоган отметил, что Турция не удивлена менталитетом и поведением Европы, но не принимает его.

Африка, Азия и Латинская Америка ценны им в той мере, в какой они служат им дешевой рабочей силой, золотом и нефтью. Если это не так, то они становятся просто сорняками, вторгшимися в славный европейский сад. Мы знаем на горьком опыте, как эта искаженная точка зрения, разделяющая людей по их языку, цвету кожи и стране, привела наш мир к катастрофе. Некоторые наши братья и сестры в исламском мире так же глухи к крикам жертв.

Реджеп Тайип Эрдоган

Между тем 2 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что Москва даже в случае выхода из зерновой сделки готова поставлять зерно в беднейшие страны. Он сделал особый акцент на том, что зерновая сделка проводилась под предлогом обеспечения интересов продовольственной безопасности беднейших стран, но в их адрес с территории Украины поступило лишь 4% зерна.

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