Нарышкин: есть основания считать, что СМС Трасс касалось взрыва на «Северных потоках»

«Ну, у меня есть только косвенное подтверждение, что все это (СМС-сообщение — прим. ТАСС) имеет основания под собой», — сказал Нарышкин в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.
При этом Нарышкин отметил, что гражданам России следует быть бдительными, а СВР нужно продолжать предупреждать внешние угрозы. «Нам нужно быть бдительными, а специальным службам, в том числе и Службе внешней разведки нужно продолжать выявлять и предупреждать любые угрозы, внешние угрозы по отношению к нашему государству и нашим гражданам», — подчеркнул глава СВР в ответ на вопрос, что российской стороне можно ожидать от западных партнеров.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ждет ответ Лондона по поводу информации в СМИ, согласно которой Трасс отправила сообщение «it’s done» («с ним покончено» — прим. ТАСС) госсекретарю США Энтони Блинкену после диверсии на «Северных потоках». Дипломат подчеркнула, что официальный ответ на этот вопрос ожидают миллионы людей по всему миру, которые имеют право знать, что произошло с мировой энергетической безопасностью и какова роль англосаксов в совершенном теракте.
27 сентября компания Nord Stream AG сообщила о «беспрецедентных разрушениях», произошедших днем ранее на трех нитках морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на маршрутах залегания трубопроводов. Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждения газопроводов.