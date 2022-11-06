Исследователи нашли на Земле природную «углеродную бомбу»Исследование показало, что торфяники Конго представляют собой огромную углеродную «бомбу замедленного действия»
Фоторепортажи
20Подведены итоги конкурса Nikon Small World 2022
15Показаны самые красивые абстрактные снимки дикой природы
Главное
Спецоперация на Украине
15:02 (мск), источник: ТАСС

Нарышкин: есть основания считать, что СМС Трасс касалось взрыва на «Северных потоках»

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. У РФ есть косвенные основания полагать, что СМС-сообщение «все сделано» бывшего на тот момент премьер-министра Британии Лиз Трасс, отправленное госсекретарю США Энтони Блинкену, касалось подрыва на «Северных потоках». Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

Источник: РИА "Новости"

«Ну, у меня есть только косвенное подтверждение, что все это (СМС-сообщение — прим. ТАСС) имеет основания под собой», — сказал Нарышкин в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

При этом Нарышкин отметил, что гражданам России следует быть бдительными, а СВР нужно продолжать предупреждать внешние угрозы. «Нам нужно быть бдительными, а специальным службам, в том числе и Службе внешней разведки нужно продолжать выявлять и предупреждать любые угрозы, внешние угрозы по отношению к нашему государству и нашим гражданам», — подчеркнул глава СВР в ответ на вопрос, что российской стороне можно ожидать от западных партнеров.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ждет ответ Лондона по поводу информации в СМИ, согласно которой Трасс отправила сообщение «it’s done» («с ним покончено» — прим. ТАСС) госсекретарю США Энтони Блинкену после диверсии на «Северных потоках». Дипломат подчеркнула, что официальный ответ на этот вопрос ожидают миллионы людей по всему миру, которые имеют право знать, что произошло с мировой энергетической безопасностью и какова роль англосаксов в совершенном теракте.

27 сентября компания Nord Stream AG сообщила о «беспрецедентных разрушениях», произошедших днем ранее на трех нитках морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на маршрутах залегания трубопроводов. Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждения газопроводов.

Следите за развитием темы Взрывы на «Северных потоках»
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Увидев, что советский летчик жив, японцы принялись с воздуха из пулеметов добивать его искореженную машину. Вскоре И-16 загорелся
"За мировое доминирование приходится слишком дорого платить. У нас на это средств нет. Это обуза, и нам она не нужна"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта