Вучич заявил, что правительство Сербии может в будущем выкупить российскую долю НИС

«Если бы были введены новые санкции против принадлежащих России предприятий, это бы создало для нас огромные проблемы. Так или иначе нам придется действовать, мы должны обеспечить населению достаточные объемы нефти и газа», — сказал он. «Если никто не захочет работать с НИС, тогда нам придется действовать, но до этого пока не дошло», — добавил он.
По словам источников издания, возможность приобретения российской доли НИС обсуждали несколько потенциальных покупателей. Помимо сербского правительства, это крупнейшая венгерская энергокомпания MOL.
Планы Белграда по обеспечению энергетической безопасности страны касаются не только будущего НИС. FT сообщает, что Сербия рассматривает еще полдесятка проектов, направленных не диверсификацию поставок энергоносителей, в том числе более тесное сотрудничество с Венгрией в этой сфере. Среди прочего рассматривается возможность приобретение Сербией 10%-ной или 15%-ной доли в венгерской АЭС «Пакш».
«То, что мы раньше не думали об объединении [энергосетей] и строительстве необходимой инфраструктуры — просто сумасшествие, — сказал Вучич изданию. — Мы не привыкли к войнам в Европе, но сейчас ситуация изменилась. Почти все теперь по-другому, и поэтому нам приходится торопиться».
Он также заявил, что Сербия хотела бы получить доступ к Трансадриатическому и Трансанатолийскому газопроводам и СПГ-терминалам Греции, проложив свой газопровод в Северную Македонию. «Это все — часть нашей диверсификации», — сказал он.
В 2008 году было подписано межправительственное соглашение, в соответствии с которым российская «Газпром нефть» приобрела 51% акций НИС (сделка была закрыта в 2009 году, ее сумма — более $400 млн). В 2011 году российская доля акций была увеличена до 56,15%. К 2012 году «Газпром нефть» провела реконструкцию и модернизацию некоторых производств НИС, в том числе нефтеперерабатывающего завода в Панчеве на севере Сербии, вложив в них $500 млн. В октябре 2017 года начался второй этап модернизации.