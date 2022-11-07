Поездки Путина и «утки» в американских газетах. Главные темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Президент совершит рабочую поездку в Тверскую область. Будет отдельная встреча с губернатором Игорем Руденей. Они вместе посетят «Волжское море» — строящийся туристический кластер.
Остальные мероприятия будут носить непубличный характер.
Поездка на Восточноазиатский саммит «не планируется».
О мероприятии с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Оренбурге: «Контакты действительно планируются <…>. Идет подготовка, мы своевременно сделаем объявление».
«Нам нечего сказать» по поводу публикации The Wall Street Journal о якобы имеющихся попытках США определить условия переговоров Москвы и Киева. «Много “уток” публикуют англосаксонские газеты, так что тут надо обращаться или в газету, или в Белый дом».
«Мы неоднократно говорили, что российская сторона открыта и остается открытой» для переговоров. «Неоднократно обращали внимание всех, что в настоящий момент не видим такой возможности, поскольку в Киеве было кодифицировано — обращено в вид закона — непродолжение каких-либо переговоров» с Москвой.
О публикации The Washington Post о давлении США на Киев с целью пойти на переговоры: «Мы не знаем, так это или не так». «Мы не имеем возможности это комментировать, не будучи уверенными, что это действительно соответствует действительности».
«Вопрос касается уже военных аспектов, поэтому я рекомендую обращаться в министерство обороны».
«Мы по-прежнему призываем обе стороны воздерживаться от каких-либо шагов, которые могут нести потенциальную напряженность на линии соприкосновения».