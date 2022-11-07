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13:04 (мск), источник: ТАСС

Поездки Путина и «утки» в американских газетах. Главные темы брифинга Пескова

Планы президента России Владимира Путина посетить Тверскую область, перспективы поездки на саммит G20 в Индонезии, а также спекуляции американских газет по поводу возможных переговоров Москвы и Киева стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Источник: AP 2022

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах Путина

Президент совершит рабочую поездку в Тверскую область. Будет отдельная встреча с губернатором Игорем Руденей. Они вместе посетят «Волжское море» — строящийся туристический кластер.

Остальные мероприятия будут носить непубличный характер.

Решение, поедет ли Путин на саммит G20, будет принято на этой неделе. «Мы сообщим, проинформируем вас всех, когда это решение будет принято».

Поездка на Восточноазиатский саммит «не планируется».

О мероприятии с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Оренбурге: «Контакты действительно планируются <…>. Идет подготовка, мы своевременно сделаем объявление».

О переговорах вокруг Украины

«Нам нечего сказать» по поводу публикации The Wall Street Journal о якобы имеющихся попытках США определить условия переговоров Москвы и Киева. «Много “уток” публикуют англосаксонские газеты, так что тут надо обращаться или в газету, или в Белый дом».

«Мы неоднократно говорили, что российская сторона открыта и остается открытой» для переговоров. «Неоднократно обращали внимание всех, что в настоящий момент не видим такой возможности, поскольку в Киеве было кодифицировано — обращено в вид закона — непродолжение каких-либо переговоров» с Москвой.

О публикации The Washington Post о давлении США на Киев с целью пойти на переговоры: «Мы не знаем, так это или не так». «Мы не имеем возможности это комментировать, не будучи уверенными, что это действительно соответствует действительности».

О ситуации на херсонском направлении

«Вопрос касается уже военных аспектов, поэтому я рекомендую обращаться в министерство обороны».

Об обострении между Арменией и Азербайджаном

«Мы по-прежнему призываем обе стороны воздерживаться от каких-либо шагов, которые могут нести потенциальную напряженность на линии соприкосновения».

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