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07:42 (мск), источник: Коммерсантъ

Bloomberg: ЕС предложит новый механизм финансовой помощи Украине на €18 млрд

Евросоюз собирается предложить новый механизм предоставления финансовой помощи Украине на сумму €18 млрд, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Ожидается, что план представят 9 ноября.

Источник: Reuters

Как пишет агентство, новый механизм будет определять «устойчивую основу», которая позволит финансировать расходы Украины в 2023 году. План ЕС позволит предоставлять Киеву кредиты на льготных условиях для финансирования неотложных потребностей, ремонта критической инфраструктуры, а также восстановления страны после окончания военных действий.

По информации Bloomberg, благодаря новому механизму ЕС надеется сделать помощь Украине более предсказуемой. При этом механизм сохранит гибкость для корректировки размеров финансовой помощи при необходимости.

6 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, что на этой неделе ЕК предложит новый пакет помощи на €18 млрд. По ее словам, средства должны пойти на покрытие потребностей Украины в 2023 году.

Олеся Павленко

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