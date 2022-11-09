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03:24 (мск), источник: Газета.Ру

Politico: на заявление Зеленского об условиях переговоров с Россией повлияли США

На заявление президента Украины Владимира Зеленского об условиях переговоров с Россией повлияли США. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

8 ноября Зеленский перечислил условия для переговоров с Россией. По его словам, это «восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков». Кроме того, украинский президент потребовал, чтобы Москва гарантировала исключение повторения боевых действий на территории Украины и наказала военных преступников.

Вместе с тем ранее Зеленский отказался вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным и даже подписал соответствующий указ.

Изменившаяся позиция Зеленского, как пишет Politico, связана с подталкиванием к переговорам со стороны администрации президента США Джо Байдена.

Кроме того, по данным источника, перемены произошли спустя несколько дней после поездки в Киев советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

В то же время, один из источников из администрации Байдена уточнил, что разговора об изменении позиции не было, но призыв к Киеву о разумном прекращении боевых действий прозвучал.

Евгений Шакиров

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