Politico: на заявление Зеленского об условиях переговоров с Россией повлияли США

8 ноября Зеленский перечислил условия для переговоров с Россией. По его словам, это «восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков». Кроме того, украинский президент потребовал, чтобы Москва гарантировала исключение повторения боевых действий на территории Украины и наказала военных преступников.
Изменившаяся позиция Зеленского, как пишет Politico, связана с подталкиванием к переговорам со стороны администрации президента США Джо Байдена.
Кроме того, по данным источника, перемены произошли спустя несколько дней после поездки в Киев советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.
В то же время, один из источников из администрации Байдена уточнил, что разговора об изменении позиции не было, но призыв к Киеву о разумном прекращении боевых действий прозвучал.