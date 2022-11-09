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14:00 (мск), источник: © РИА Новости

Bloomberg: Венгрия заблокирует передачу Зеленскому 18 миллиардов евро

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Венгрия заблокирует план Евросоюза по передаче киевским властям 18 миллиардов евро по программе финансовой помощи, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Источник: © РИА Новости

Как утверждают собеседники агентства, венгерская сторона заявила министрам финансов стран ЕС на встрече в Брюсселе, что не поддержит подготовку пакета помощи Украине на следующий год.

«Европейская комиссия предложит в среду предоставить Киеву льготные кредиты на более стабильной основе, но эта инициатива потребует использования дополнительных резервов, имеющихся в бюджете ЕС. Министр финансов Венгрии Михали Варга сказал своим коллегам, что он не поддержит такой вариант, который требует единогласной поддержки 27 правительств», — отмечается в публикации.

Еврокомиссия в мае анонсировала исключительный пакет макрофинансовой помощи Украине на сумму до девяти миллиардов евро. Для выделения средств требуется официальное предложение ЕК, а затем согласование совета стран ЕС и Европарламента.

Из девяти миллиардов официально согласованы шесть, но деньги еще не выплачены полностью. Один миллиард выделен в августе, еще два миллиарда — в октябре. Остаток в Киеве ожидают до конца года.

Таким образом, не согласованным остается выделение еще трех миллиардов евро из майского пакета. Как сообщил ранее исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, Евросоюз не смог договориться о выплате этих средств в нынешнем году, сумма станет частью нового пакета на 18 миллиардов за 2023-й.

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