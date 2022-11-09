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13:32 (мск), источник: Ведомости

Захарова: США «запрещают» Украине вести переговоры

США «запрещают» Украине вести переговоры, поскольку они преследуют деструктивную цель. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Не хватает именно желания, стремления Вашингтона побуждать киевский режим к чему-то конструктивному, цель другая. Цель деструктивная», — сказала она.

С начала спецоперации Россия и Украина несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс был заморожен, поскольку Украина вышла из переговоров.

Российские власти не раз обвиняли Киев в срыве этого процесса. 11 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в прекращении переговоров между сторонами также виноваты США. 19 октября президент России Владимир Путин вновь сообщил, что Киев отказывается от любых предложений о переговорах. Ранее российский лидер подчеркнул, что Москва всегда открыта к переговорам. Он добавил, что процесс можно будет возобновить, если Киев «созреет для этого». Путин отметил, что в таком случае станут востребованы «посреднические усилия всех, кто в этом заинтересован».

4 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал документ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Путин. Позже Лавров допустил, что Зеленский может пересмотреть свое решение о переговорах с Россией. Глава МИД РФ отметил, что позиция украинского президента будет зависеть от его настроения и «приказа из Вашингтона или Лондона». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Москве остается только ждать изменения позиции Зеленского или прихода нового главы государства.

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