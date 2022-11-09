Медведев заявил об уменьшении поддержки курса Вашингтона в мире

«Первые результаты выборов в США и вчерашний истеричный “ультиматум” украинского зеленого вождя в зеленой нестиранной майке — подтверждение того, что привычный мир дедушки Байдена улетает, поддержка курса США в мире уменьшается, а ставка на упоротого “гетьмана” была большой ошибкой», — написал Медведев в среду в своем Telegram-канале.
Кроме того, замглавы Совбеза сопроводил публикацию картинкой, на которой изображена парящая над миром на шарах с флагами западных стран синяя свинья. Страны на этой картинке также окрашены в два цвета — синий и красный.
«Я писал, что от нас отвернулись некоторые надменные страны и их подсвинки. Но весь мир не хрюкает с ними в хоре», — написал Медведев.
В США завершилось голосование на промежуточных выборах. На них избирались все 435 членов Палаты представителей Конгресса США и треть его Сената. Кроме того, избирались губернаторы 36 штатов и трех заморских территорий США. Местные аналитики не исключают, что правящая Демократическая партия может по итогам выборов потерять контроль и над Палатой представителей, и над Сенатом, уступив оппозиции в лице республиканцев.