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Спецоперация на Украине
15:14 (мск), источник: Lenta.Ru

МАГАТЭ не нашло признаков подготовки «грязной бомбы» на Украине

Команда МАГАТЭ в ходе инспекции на ядерных объектах не нашла признаков подготовки «грязной бомбы» на Украине.

Источник: РИА "Новости"

Об этом заявил глава агентства Рафаэль Гросси на полях 27-й конференции ООН по изменению климата (СОР27), передает РИА Новости.

Гросси рассказал, что в течение нескольких дней после сообщений Москвы о «грязной бомбе» агентство собрало специальную команду экспертов для изучения трех ядерных объектов. «И мы не смогли подтвердить каких-либо признаков диверсий или каких-либо других признаков использования ядерных материалов не по назначению», — пояснил он.

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