Байден выступил с заявлением по итогам выборов в конгресс

«В штатах по всей стране наблюдалась рекордная явка избирателей. Сердце и душа нашей демократии — избиратели, работники избирательных участков, сотрудники избирательных комиссий. Они сделали свою работу, выполнили свой долг, очевидно, без какого-либо вмешательства», — сказал Байден.
По его оценке, итоги выборов показывают, что американцы разочарованы нынешней ситуацией в стране. Упомянул Байден и Украину. Он выразил надежду, что позиция Вашингтона по Киеву не изменится после выборов в Конгресс.
Промежуточные выборы в Конгресс США состоялись во вторник, 8 ноября. Избирателям нужно было выбрать полностью Палату представителей и на треть — Сенат. А ещё проходили выборы губернаторов 36 из 50 штатов. Республиканская партия, которую представляет экс-президент США Дональд Трамп, имеет шансы вернуть себе контроль над обеими палатами Конгресса.
Лайф рассказывал, что ранее выступил с заявлением и Трамп. Он назвал итоги состоявшихся выборов большой победой для себя лично, хотя в целом «в определённой степени разочаровывающими».