Ученые обнаружили моллюска, который считался вымершим Впервые он был описан в научных трудах 1930-х годов
Фоторепортажи
19Победители Wildlife Photographer of the Year 2022
8ЧП на Крымском мосту
Главное
Спецоперация на Украине
00:37 (мск), источник: Life.ru

Байден выступил с заявлением по итогам выборов в конгресс

Президент США Джо Байден заявил, что в ходе голосования на промежуточных выборах в конгресс вмешательства замечено не было. Об этом он сказал, выступая с речью по итогам избирательного процесса.

Источник: Reuters

«В штатах по всей стране наблюдалась рекордная явка избирателей. Сердце и душа нашей демократии — избиратели, работники избирательных участков, сотрудники избирательных комиссий. Они сделали свою работу, выполнили свой долг, очевидно, без какого-либо вмешательства», — сказал Байден.

По его оценке, итоги выборов показывают, что американцы разочарованы нынешней ситуацией в стране. Упомянул Байден и Украину. Он выразил надежду, что позиция Вашингтона по Киеву не изменится после выборов в Конгресс.

Промежуточные выборы в Конгресс США состоялись во вторник, 8 ноября. Избирателям нужно было выбрать полностью Палату представителей и на треть — Сенат. А ещё проходили выборы губернаторов 36 из 50 штатов. Республиканская партия, которую представляет экс-президент США Дональд Трамп, имеет шансы вернуть себе контроль над обеими палатами Конгресса.

Лайф рассказывал, что ранее выступил с заявлением и Трамп. Он назвал итоги состоявшихся выборов большой победой для себя лично, хотя в целом «в определённой степени разочаровывающими».

Справка
Выборы в США. На что может повлиять «красный конгресс»8 ноября в США состоятся выборы в конгресс, после которых демократы могут потерять большинство как в палате представителей, так и в сенате.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Как не стать жертвой фальсификаторов в Сети
Минобороны уточнило выплаты мобилизованным
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Байден Джо