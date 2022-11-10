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10:53 (мск), источник: © РИА Новости

Путин утвердил перечень поручений по обеспечению потребностей армии

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Владимир Путин дал поручения по итогам заседания координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил, сообщила пресс-служба Кремля.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Так, правительство и Минобороны к 14 ноября должны «сформировать механизм, обеспечивающий эффективный и оперативный обмен информацией между подразделениями, непосредственно участвующими в специальной военной операции, и производителями вооружения, военной и специальной техники, материальных средств».

Кроме того, необходимо привести нормативы обеспеченности войск в соответствие с их реальными потребностями в условиях спецоперации, с учетом интенсивности использования и износа.

Сформировать целевое задание по обеспечению войск координационный совет должен к 14 ноября, ответственным назначили Михаила Мишустина.

Кроме того, правительство должно подготовить предложения по контролю над расходованием бюджетных денег на мероприятия, связанные со спецоперацией.

В свою очередь, Минфин определит, сколько средств надо дополнительно выделить регионам, где действует средний уровень реагирования.

Координационный совет по обеспечению потребностей Вооруженных сил Владимир Путин создал своим указом 21 октября. Эта структура ставит целевое задание и контролирует его выполнение. Также совет должен содействовать в создании объектов военной инфраструктуры, координировать цифровизацию, автоматизацию и информационно-аналитического обеспечение в области обороны. Председатель структуры — Михаил Мишустин.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

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