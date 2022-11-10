10:42 (мск), источник: Ведомости
Байден оговорился и дал Херсону название иракского города
Президент США Джо Байден в ходе своего выступления после промежуточных выборов в конгресс США оговорился и назвал Херсон иракским городом Эль-Фаллуджей.
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«Насколько я помню, контекст таков, что независимо от того, отступают они (российские военные — Ведомости) из Фаллуджи или нет, и я имею в виду из Херсона, города Херсон», — сказал Байден.
Он оговорился, отвечая на вопрос журналиста о возможности возобновления переговоров между Россией и Украиной до начала зимы. В итоге Байден отметил, что решение в вопросах компромисса остается за Киевом.
Иракский город Эль-Фаллуджа расположен в провинции Анбар, примерно в 57 км от Багдада, на реке Евфрат. В 2004 г. в этом месте произошел городской конфликт, в котором принимали участие военные США.
Это не первый раз, когда Байден путает события спецоперации на Украине с Ираком. В частности, 1 ноября он назвал инфляцию мировой проблемой «из-за войны в Ираке», позже он поправил себя и сказал, что речь идет об Украине.
Накануне, 9 ноября, министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск за реку Днепр после того, как с докладом об обстановке в зоне СВО выступил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. Командующий заявил, что наиболее целесообразным вариантом действий в зоне спецоперации является организация обороны по барьерному рубежу реки Днепр. Он обосновал это тем, что украинская сторона может пойти на дальнейшее увеличение пропуска воды из водохранилищ или более мощную ракетную атаку Каховской плотины.