Разгадана тайна древних каменных шаровАрхеологи раскрыли секрет необычных каменных шаров, которые в большом количестве ранее находили в древних поселениях на греческих островах
Фоторепортажи
40Показаны самые смешные фотографии дикой природы
20Подведены итоги конкурса Nikon Small World 2022
10:42 (мск), источник: Ведомости

Байден оговорился и дал Херсону название иракского города

Президент США Джо Байден в ходе своего выступления после промежуточных выборов в конгресс США оговорился и назвал Херсон иракским городом Эль-Фаллуджей.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Насколько я помню, контекст таков, что независимо от того, отступают они (российские военные — Ведомости) из Фаллуджи или нет, и я имею в виду из Херсона, города Херсон», — сказал Байден.

Он оговорился, отвечая на вопрос журналиста о возможности возобновления переговоров между Россией и Украиной до начала зимы. В итоге Байден отметил, что решение в вопросах компромисса остается за Киевом.

Иракский город Эль-Фаллуджа расположен в провинции Анбар, примерно в 57 км от Багдада, на реке Евфрат. В 2004 г. в этом месте произошел городской конфликт, в котором принимали участие военные США.

Это не первый раз, когда Байден путает события спецоперации на Украине с Ираком. В частности, 1 ноября он назвал инфляцию мировой проблемой «из-за войны в Ираке», позже он поправил себя и сказал, что речь идет об Украине.

Накануне, 9 ноября, министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск за реку Днепр после того, как с докладом об обстановке в зоне СВО выступил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. Командующий заявил, что наиболее целесообразным вариантом действий в зоне спецоперации является организация обороны по барьерному рубежу реки Днепр. Он обосновал это тем, что украинская сторона может пойти на дальнейшее увеличение пропуска воды из водохранилищ или более мощную ракетную атаку Каховской плотины.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Республиканцы побеждают на промежуточных выборах в конгресс
Экспорт отечественного ПО могут перевести на криптовалютный расчет
Спецоперация на Украине
Италия прекратила поставки оружия Украине
Эрдоган назвал «положительным решением» отвод войск РФ за Днепр
Путин утвердил перечень поручений по обеспечению потребностей ВС
Байден оговорился и дал Херсону название иракского города
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Байден Джо