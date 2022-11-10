11:10 (мск), источник: © РИА Новости
Италия прекратила поставки оружия Украине
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Италия не готовит новые поставки вооружения Украине, заявил в интервью газете Il Messaggero министр обороны Италии Гуидо Крозетто.
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«Мы не готовим шестой пакет (межведомственный декрет с перечнем оружия для Киева. — Прим. Ред.) и не говорим о поставках ракет Украине. Я не исключаю, что в будущем будет новое распоряжение в рамках НАТО и Евросоюза о дальнейшей военной помощи Украине, но пока мы завершаем поставки вооружения, обещанные предыдущим правительством», — сказал он.
Крозетто напомнил, что военная помощь осуществляется в рамках резолюции, одобренной подавляющим большинством голосов в парламенте.
«У нас есть рамки, которые позволяют нам до 31 декабря принимать решения о военных поставках», — указал глава оборонного ведомства.
При этом он не исключил, что «на политическом уровне может быть принято решение о другом подходе к вопросу».
Кроме того, Крозетто назвал переговоры единственным верным решением для урегулирования конфликта.
«Я говорил о необходимости диалога между сторонами с самого начала конфликта. Нужно остановить боевые действия, сесть за стол переговоров и добиться мира», — подчеркнул он.
Россия направила всем странам, участвующим в поставках оружия киевскому режиму, дипломатическую ноту. Как отметил министр иностранных дел Сергей Лавров, эти грузы становятся законной целью для ВКС России.
Россия 24 февраля проводит спецоперацию по защите жителей Донбасса, которые, как подчеркнул Владимир Путин, в течение восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевских властей.