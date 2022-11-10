16:37 (мск), источник: © РИА Новости
Европарламент одобрил вступление Хорватии в Шенген
БРЮССЕЛЬ, 10 ноя — РИА Новости. Европарламент проголосовал в четверг за вступление Хорватии в Шенгенское пространство, говорится в сообщении ЕП.
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«Депутаты одобрили прекращение внутреннего пограничного контроля между Шенгенской зоной свободного передвижения и Хорватией», — говорится в документе. Соответствующее решение поддержали 534 депутата, 53 проголосовали против, 25 воздержались.
Ранее Совет Евросоюза подтвердил, что Хорватия выполнила все необходимые для присоединения к Шенгенскому пространству требования.
Окончательно решение по интеграции Хорватии в Шенгенское пространство должен принять единогласно Совет Евросоюза.
Ранее депутаты Европарламента призвали Совет ЕС как можно быстрее одобрить решение по интеграции Болгарии и Румынии в Шенгенское пространство, которые, по мнению парламентариев, также соответствуют требуемым критериям.
В Европарламенте полагают, что сохранение пограничного контроля является дискриминацией по отношению к гражданам этих стран Евросоюза, затрудняет передвижение работающих в других странах ЕС, а также обмен товарами и услугами в рамках общего рынка.