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10 ноября, источник: ТАСС

Молдавия попросит у ЕС €450 млн, опасаясь остановки поставок газа из России из-за долгов

По словам премьера республики Натальи Гаврилицы, энергетический кризис вынудил Молдавию покупать электроэнергию по цене, которая в четыре раза превышает предыдущую цену на европейском спотовом рынке.

Источник: Reuters

КИШИНЕВ, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Молдавии запросят у стран ЕС помощь в размере €450 млн на преодоление энергетического кризиса в республике, опасаясь остановки поставок газа со стороны РФ из-за долгов. Об этом премьер-министр республики Наталья Гаврилица заявила в интервью европейскому изданию Politico.

По словам Гаврилицы, энергетический кризис вынудил Молдавию покупать электроэнергию по цене, которая в четыре раза превышает предыдущую цену на европейском спотовом рынке. Как пишет издание, теперь она попросит европейских партнеров страны о помощи в размере €450 млн евро на эту зиму на конференции солидарности, организованной Францией 21 ноября.

«В худшем случае произойдет полное отключение», — признала она.

Как пишет издание, это будет уже сверх помощи, выделенной в этом году от ЕС, МВФ и ЕБРР на общую сумму €400 млн.

Ранее официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что в настоящее время долг «Молдовагаза» составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности достигает $709 млн.

Как подсчитали молдавские экономисты, если разделить предоставляемые ЕС средства среди 2,5 млн человек населения республики и на четыре месяца отопления, то получается примерно по €25 на человека. При этом в связи с подорожанием газа и электроэнергии, каждой семье придется выложить зимой за отопление, электричество и другие коммунальные услуги не менее €300 в месяц.

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