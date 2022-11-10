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21:51 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные освободили Павловку в ДНР на 90 процентов

ДОНЕЦК, 10 ноя — РИА Новости. Российские военные почти полностью освободили Павловку в ДНР, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Денис Пушилин.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Сегодня достижение, а именно освобождение населенного пункта Павловка. Практически на 90 процентов которое, уже сейчас можно сказать, зачищено, освобождено от всей этой неонацистской нечисти», — сказал он на церемонии награждения сотрудников МВД.

По его словам, союзные силы уже подняли российский флаг над населенным пунктом. Он подчеркнул, что действия военных, освобождающих Донбасс, «действительно заслуживают большого уважения».

Павловка находится около Угледара.

Как рассказывал Пушилин во вторник, в районе населенного пункта шли «очень тяжелые бои». При этом он отметил, что выбить украинские войска из Павловки необходимо для дальнейшего продвижения и освобождения Угледара.

По словам врио главы региона, успехи союзных сил в этом районе позволят отодвинуть ВСУ от Донецка.

С 24 февраля Россия проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

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