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22:21 (мск), источник: РБК

Путин созвонился с президентом Ирана

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, сообщила пресс-служба Кремля.

Источник: РИА "Новости"

Стороны обсудили актуальную двустороннюю повестку с акцентом на наращивание взаимодействия в политической и торгово-экономической деятельности, в том числе — в транспортно-логистической сфере.

«Условлено, что контакты между соответствующими российскими и иранскими ведомствами будут активизированы», — говорится в сообщении.

Путин также выразил соболезнования в связи с терактом в иранском городе Шираз. 26 октября террористы начали стрельбу у мавзолея Шах-Черах, в результате чего погибли 15 человек и несколько десятков пострадали.

В сентябре Путин и Раиси встречались на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОЗ) в Самарканде. Российский лидер тогда указывал, что отношения двух стран развиваются по всем векторам. Он также сообщил о завершающейся стадии работы над новым большим договором между Россией и Ираном, который выведет их отношения на уровень стратегического партнерства.

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