Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи Украине

«Будет еще один [пакет помощи] в следующие пару недель, он поступит примерно по тому же графику и будет приблизительно такого же масштаба, как и в последние несколько недель и месяцев. Так что не будет ни ослабления нашей поддержки, ни каких-либо отклонений с точки зрения частоты и интенсивности нашей поддержки», — отметил он в ходе брифинга, который прошел на борту самолета американского президента Джо Байдена на пути из Камбоджи в Индонезию.
Ранее, 11 ноября, официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил о том, что страна намерена продолжать оказывать военную поддержку Украине, в том числе поставками систем противовоздушной обороны (ПВО).
До этого, 10 ноября, Пентагон объявил, что США выделили новый пакет военной помощи Украине на $400 млн.
Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.