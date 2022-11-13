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19:19 (мск), источник: РБК

США допустили сохранение санкций после мирного соглашения Москвы и Киева

Министр финансов США Джанет Йеллен не исключила, что в случае мирного соглашения санкции могут быть скорректированы, но, «с учетом того что произошло», ряд ограничений могут сохраниться.

Министр финансов США Джанет Йеллен не исключила сохранения некоторых санкций против России после прекращения боевых действий на Украине. Об этом она заявила в интервью газете The Wall Street Journal.

Тем не менее Йеллен указала на отсутствие со стороны Москвы попыток начать переговоры с Киевом «на любых условиях, приемлемых для него».

«Я допускаю, что в контексте какого-то мирного соглашения корректировка санкций возможна и может быть уместной», — сказала она. «С учетом того что произошло, мы, вероятно, сочли бы возможным, что некоторые санкции должны остаться в силе», — добавила глава Минфина.

В Кремле неоднократно заявляли, что не отказываются от переговоров с Украиной, и допускали, что цели Москвы могут быть достигнуты путем диалога.

В то же время российские власти указывали на невозможность переговоров «с учетом позиции украинской стороны».

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Киев будет разговаривать с той Россией, «которая действительно будет готова к миру». Условиями для возобновления диалога он называл в том числе восстановление территориальной целостности, возмещение ущерба и «гарантии, что это не повторится».

Летом канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что санкции против России продлятся столько, сколько нужно. Он неоднократно исключал отмену ограничений без мирного соглашения, при этом подчеркивая, что «ни одна из этих санкций не будет снята в случае навязанного Россией мира».

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